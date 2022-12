Le 16 décembre 2022, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Maroc organise le Démo Day pour marquer la clôture de la 3ème édition du programme la Caravane Orange Corners ainsi que la remise des prix Orange Corners Innovation Fund (OCIF) pour les meilleurs projets à fort potentiel.

Le Démo Day se tiendra à partir de 09h00 à l’hôtel Barceló de Fès et sera suivi de la cérémonie de remise des certificats et des prix prévus à 16h00 en présence des différents partenaires et acteurs de l’écosystème régional ayant participés au programme.

Le Démo Day marquera la fin du 3ème cycle d’incubation qui a débuté en juin 2022. Cela sera une opportunité pour les 15 startups de la région Fès-Meknès de pitcher leurs projets afin de convaincre le jury, pour remporter le prix d’Orange Corners Innovation Fund (OCIF) qui peut atteindre 500.000,00 DH.

La Caravane d’Orange Corners est implémentée en partenariat avec Bidaya, l’incubateur Social Green Tech à Casablanca, qui œuvre pour l’entrepreneuriat à fort impact. Durant les 6 mois du programme animé par les équipes de BIDAYA et les experts locaux, 15 projets ont bénéficié de formations sous forme de boot camps, séances de coaching individuelles, master classes et d’accompagnement personnalisé.

Le programme la Caravane Orange Corners est un partenariat public-privé soutenu par le gouvernement néerlandais et par le sponsoring des entreprises néerlandaises APM Terminals, Klaas Puul Maroc, PAVECO, Vivo Energy Maroc et Messem Maroc.