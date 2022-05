Orange Maroc a annoncé la signature avec le gouvernement d’une nouvelle convention, visant à développer et à renforcer l’infrastructure des télécommunications dans le Royaume.

Il s’agit de la signature de la 8ᵉ convention d’investissement avec le gouvernement pour soutenir le processus de transformation numérique du Royaume, indique un communiqué d’Orange Maroc.

Pour ce qui est du cahier des charges, l’opérateur s’engage à réaliser sur les trois prochaines années un programme d’investissement de 5,69 milliards de dirhams avec pour objectif, entre autres, le déploiement du haut et du très haut débit internet mobile et fixe au Maroc.

Plus précisément, l’entreprise va accélérer le développement de la 4G et de la couverture mobile pour soutenir l’usage des services aux Marocains. Ces investissements vont dans le même temps, lui permettre de maintenir ses efforts de digitalisation et d’automatisation de ses processus pour le développement de nouveaux produits et services pertinents.

Le nouvel accord permettra également à l’opérateur de poursuivre la construction de son infrastructure FTTH (Fiber ToThe Home) avec pour objectif de s’aligner avec la note d’orientation du Gouvernement visant à accélérer le déploiement du Plan National du Haut Débit.