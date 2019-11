Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi realatif au Conseil de l’ordre national des pharmaciens.



Présenté par le ministre de la Santé, ce projet de loi vise à actualiser et à moderniser le cadre juridique régissant l’exercice de la profession des pharmaciens et à fournir les moyens et mécanismes nécessaires permettant aux pharmaciens de bénéficier d’un corps professionnel fort leur permettant d’accomplir leurs tâches dans des conditions optimales.



Cela nécessitera un réexamen de la qualité et de l’ampleur des tâches du Conseil, à travers l’encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie, la formation continue, la promotion de la protection sociale des pharmaciens et le renforcement de la transparence en prévoyant de nouvelles exigences visant à améliorer la gestion des ressources du Conseil, notamment en ce qui concerne l’audit obligatoire et le contrôle annuel des comptes par un expert comptable, l’élargissement des organes du Conseil et la définition de ses compétences pour englober de nouveaux organes tels que la Commission permanente de consultation et d’accompagnement et la Conférence des conseils de l’ordre