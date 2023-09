Le long métrage « The mother of all lies », réalisé par Asmae El Moudir, a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars 2024, dans la section « Meilleur Film International », annonce vendredi le Centre cinématographique marocain (CCM). Parmi cinq films inscrits, trois répondent aux critères requis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Il s’agit, outre le long métrage d’Asmae El Moudir, des films « Animalia » de Sofia Alaoui et « Queens » de Yasmine Benkiran, indique le CCM dans un communiqué.

« The mother of all lies » a été sélectionné jeudi à l’unanimité par une commission présidée par la réalisatrice et directrice de la Cinémathèque marocaine, Narjiss Nejjar, et comptant parmi ses membres la comédienne, réalisatrice et directrice de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), Latefa Ahrrare, les réalisateurs et producteurs Mohamed Ahed Bensouda et Hakim Belabbes, le distributeur de films Mohamed Khouna, les critiques de cinéma Khalil Demmoun et Ali Hassan, et l’exploitant de salles de cinéma Hassan Belkady, selon la même source.