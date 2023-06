Le Festival Otium, organisé par le visionnaire créateur d’expériences, Kingdom of Mind, a fermé ses portes la nuit du samedi après deux jours de performances musicales éblouissantes, de découverte culturelle et de convivialité. Les amateurs de musique électronique ont pu profiter de cette célébration spectaculaire, qui s’est déroulée les 9 et 10 juin, au cœur de la magnifique baie de Taghazout.

L’événement a été marqué par des performances exceptionnelles des stars de l’électro comme Marco Carola, Eli Brown, Franky Rizardo, parmi tant d’autres. La première soirée du festival a connu un moment inoubliable avec la performance électrisante de Lilly Palmer.

Les rythmes hypnotiques, l’atmosphère enchantée et l’énergie contagieuse de sa prestation ont créé un moment de pur ravissement pour tous les présents. La soirée de clôture a été sublimée par l’extraordinaire performance de Marco Carola, qui a transformé la plage de Taghazout en une piste de danse à ciel ouvert.

L’affluence a largement dépassé les attentes avec des centaines de participants venus assister à la première édition du festival. La presse a également honoré l’événement de sa présence, partageant ses impressions enthousiastes et contribuant à l’écho de cet événement unique.

Entre les moments de communion musicale, les festivaliers ont pu profiter des nombreuses activités proposées : excursions locales, yoga, surf, exploration des merveilles naturelles de la région et découverte des saveurs locales. Cet équilibre entre musique, aventure et détente a façonné une expérience vraiment unique.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l’issue du Festival Otium », a déclaré Isabella Kelly, fondatrice de Kingdom of Mind. « Voir autant de personnes se rassembler pour célébrer la musique, explorer et s’amuser tout en découvrant ce bel endroit a été une réelle joie. Nous sommes impatients d’accueillir encore plus de monde lors de la prochaine édition ».

Les organisateurs ont tenu à exprimer leur gratitude envers tous les participants, les artistes, les partenaires et l’équipe dévouée qui ont fait du Festival Otium un événement mémorable, et attendent avec impatience de renouveler cette merveilleuse aventure l’année prochaine lors de la prochaine édition du Festival Otium.