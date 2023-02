Les cours ont été suspendus dans des établissements scolaires au niveau de plusieurs communes territoriales relevant de la province d’Ouarzazate, suite aux fortes chutes de neige enregistrées ces derniers jours dans cette région du Royaume, a indiqué le directeur provincial de l’Éducation nationale, Youssef Bouras.

Les chutes importantes de neige enregistrées dernièrement dans certaines zones de la province d’Ouarzazate ont entraîné l’arrêt des cours dans des établissements scolaires de plusieurs communes, à savoir celles de Tidili, Siroua, Khouzama, Ighrem N’ougdal, ainsi qu’une partie de celles de Telouet et d’Imi N’oulaoune.

Il a relevé que des efforts soutenus sont fournis par les autorités locales et l’ensemble des parties concernées pour désenclaver les communes affectées en raison des fortes chutes de neige et permettre ainsi la reprise des cours dans les plus brefs délais.

Bouras a fait observer que malgré la suspension des cours, les cadres administratifs, pédagogiques et de service de la direction provinciale de l’Éducation nationale à Ouarzazate sont mobilisés pour continuer de mettre à la disposition des internats l’ensemble des moyens nécessaires et d’assurer l’approvisionnement de ces établissements en produits alimentaires.

Le responsable a exprimé ses remerciements aux autorités locales, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs concernés, civils et militaires, pour les efforts déployés, qui se poursuivent toujours, en vue du désenclavement des zones touchées par les fortes intempéries.