Le groupe OUTSOURCIA, opérateur indépendant maghrébin employant 3500 collaborateurs dans 5 pays (France, Maroc, Tunisie, Madagascar et Niger) annonce la nomination de Arnaud Delattre au poste de directeur général du groupe à compter du 23 novembre 2022.

Dans ses nouvelles fonctions, Arnaud prend en charge le pilotage de l’ensemble des opérations du Groupe ainsi que la stratégie commerciale et l’innovation. Il aura pour mission de poursuivre le développement de Outsourcia à l’international et de conforter son rôle d’Outsourceur global, offrant une expérience client de référence.

Il succède à Franck Polizzi qui continuera à intervenir sur différentes missions stratégiques en plus de son rôle d’administrateur et actionnaire de référence du Groupe.

A 47 ans, Arnaud Delattre a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la relation

client. Il a ainsi assuré le développement de la practice relation client et excellence opérationnelle chez GREENWHICH CONSULTING. Il a ensuite pris en charge la direction de

la stratégie et de la Relation Clients chez ACTICALL/SITEL avant de devenir Directeur

Solutions et Innovations EMEA.

Arnaud Delattre est ingénieur ECAM-EPMI (1997) et diplômé de l’EM LYON (1999).

Youssef Chraibi, président du groupe Outsourcia, a déclaré « L’expérience de Arnaud dans

l’accompagnement de grands groupes dans leur stratégie de marketing relationnel combinée à sa vision résolument tournée vers l’innovation, devraient permettre au groupe Outsourcia de franchir une nouvelle étape dans son développement à l’international»