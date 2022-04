Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce et Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration ont présidé le Mercredi 20 Avril 2022 à Casaneashore, la cérémonie de signature de quatre mémorandums d’entente relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing.

Ces quatre mémorandums d’entente visent à créer 5050 nouveaux emplois directs et stables à horizon 2026 sur plusieurs sites d’outsourcing dans le Royaume, notamment Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir, avec un investissement total de plus de 65 millions de dirhams.

A cette occasion, Ryad Mezzour a déclaré :« C’est un véritable essor que connait le secteur de l’outsourcing dans cette dynamique industrielle soutenue qui se poursuit au Maroc. Avec ces nouveaux investissements, le secteur confirme son attractivité qu’il doit à la qualité de son offre adaptée aux besoins des entreprises et à la montée en gamme des technologies de pointe, faisant du Royaume l’une des meilleurs destinations technologiques et techniques. L’outsourcing renforce ainsi davantage sa place dans l’économie nationale comme étant l’un des pourvoyeurs les plus importants de l’emploi pour nos jeunes et un levier de développement régional ».

A travers ces mémorandums d’entente, quatre opérateurs internationaux dans le secteur de l’outsourcing vont développer leurs activités au Maroc :

– NTT DATA MOROCCO : société spécialisée dans le service d’ingénierie informatique, filiale de Nippon Telegraph and Telephone. C’est le 6ème plus grand fournisseur de services informatiques au monde, avec 140 000 professionnels opérant dans plus de 50 pays. Dans le cadre du mémorandum d’entente, NTT DATA MOROCCO s’engage à créer 1000 emplois.

– PHONEO : filiale du groupe FusionBPO, la société est spécialisée dans l’outsourcing offshore dans le domaine du BPO (Business process outsourcing), les domaines du Front Office (appels entrants et sortants, email, SMS) et le Back Office (saisie, traitement des données). Dans le cadre du mémorandum d’entente, PHONEO s’engage à créer 2000 emplois.

– CNEXIA : Basée à Fès, la société spécialisée dans la relation client, est filiale de BELL CANADA, l’une des principales compagnies de télécommunications du Canada. CNEXIA compte aujourd’hui plus de 800 employés. Dans le cadre du mémorandum d’entente, CNEXIA s’engage à créer 1750 emplois.

– EIDS Maroc : succursale marocaine d’EIDS. Son secteur d’activité porte sur la gestion commerciale et la fourniture de prestations outsourcing. Dans le cadre du mémorandum d’entente, EIDS Maroc s’engage à créer 300 emplois.

Ces investissements concernent plusieurs écosystèmes de l’outsourcing, notamment le BPO (Business process outsourcing) qui concerne l’activité d’externalisation des processus d’une entreprise ou l’ITO (Information technology outsourcing) portant sur l’externalisation des métiers liés aux TIC.

D’autres filières sont également concernées par ces écosystèmes : l’ESO (Engineering servcie outsourcing) qui couvre les activités d’ingénierie et de R&D et le KPO (Knowledge process outsourcing) qui porte sur l’externalisation des activités stratégiques ayant un contenu « savoir » (analyse des données sectorielles).

Il est à noter que le secteur d’outsourcing est en pleine croissance dans le Royaume, qui se place aujourd’hui parmi les 3 premières destinations en Afrique. Le secteur emploie aujourd’hui plus de 120.000 personnes, pour un chiffre d’affaire à l’export de 13 Milliards de dirhams en 2021.