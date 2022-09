Deux mémorandums d’entente relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing ont été signés, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration et le ministère de l’Industrie et du Commerce, d’une part et les groupes Majorel et Kolibri, de l’autre.

Paraphés par la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le directeur général délégué de Majorel Africa, Jean-Luc Bergel, et le président de Kolibri, Jean Lussier, ces mémorandums d’entente visent la création de 3.000 nouveaux emplois directs et stables à l’horizon 2027, avec un investissement total de plus de 375 millions de dirhams.

Cette signature, qui vient renforcer la position du Royaume en tant que hub économique régional et accélérer le dynamisme de la transition numérique du Maroc, traduit la volonté des deux ministères d’accompagner l’évolution des compétences, de même à répondre aux besoins du marché et à soutenir les opportunités d’emploi des jeunes et leur insertion dans la dynamique socio-économique, conformément à la Vision éclairée du Roi Mohammed VI.

S’exprimant à cette occasion, Mezzour a indiqué que cette signature témoigne du dynamisme de ce secteur, qui place le Maroc parmi les trois premières destinations d’Outsourcing sur le continent, notant que le Royaume a pu attirer, dernièrement, l’un des géants mondiaux de système informatique (IT), l’indien HCL, « avec lequel nous avons également conclu un partenariat qui promet d’être très fructueux ».

La volonté du ministère est de soutenir et développer ce dynamisme, à travers un partenariat public-privé solide et agile, qui est enrichi par l’engagement des investisseurs qui nous accompagnent aujourd’hui, a-t-elle relevé.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce a affirmé que ces accords, scellés avec des leaders reconnus mondialement, répondent à la priorité nationale de booster la création d’emplois en offrant des opportunités à nos jeunes dans les secteurs des services, de la gestion et de la technologie.

Ces projets d’investissements, selon le ministre, apporteront une grande expertise à la formation des compétences marocaines et contribueront au développement de nouvelles activités, a-t-il souligné, ajoutant que la montée en gamme du secteur de l’outsourcing conforte son rôle de levier incontournable de l’économie nationale et renforce l’attractivité de la destination Maroc à l’échelle mondiale.

Majorel Africa, filiale du groupe Majorel, spécialisée dans l’expérience client et l’externalisation des processus métiers, entend continuer un développement actif au Maroc, a assuré son directeur général dans une déclaration à la presse, ajoutant que son entreprise, présente à Casablanca et Marrakech, ambitionne d’étendre son activité au niveau des autres régions du Maroc.

De son côté, Lussier a indiqué que la filiale marocaine de sa société, récemment créée à Casablanca (Kolibri Technologies), a pour but d’offrir le support nécessaire aux projets de la société mère au Canada, en plus d’assurer une proximité aux marchés et clients européens à partir du Maroc.

Actif dans les domaines des technologies de l’information, des télécommunications, du développement numérique et de l’infrastructure, Kolibri dispose de 20 ans d’expérience et plus de 750 clients actifs répartis dans une dizaine de pays.