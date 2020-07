L’ouverture de la région minière de Tafilalet et Figuig à l’investissement permettra d’accompagner les artisans mineurs traditionnels dans la région à travers le développement de leurs méthodes de travail et la protection de leurs acquis, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

S’exprimant à l’occasion d’un exposé portant sur les objectifs du décret n°2.18.442 portant application de la loi n°74.15 relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, Rabbah a souligné que l’ouverture de cette région riche en ressources minérales à l’investissement contribuera au doublement du nombre de transactions, à l’augmentation des revenus fiscaux et à la création de plusieurs milliers d’emplois.

Ces investissements seront accompagnés d’un système intégré lié à l’industrialisation, la recherche scientifique, la formation et aux ressources humaines, a-t-il ajouté, soulignant que le secteur minier jouera ainsi un rôle important dans la réalisation d’un décollage économique intégré au niveau de la région.