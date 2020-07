Selon une étude réalisée par Numbeo, le Maroc et tous les pays d’Europe figurent sur la liste des pays les plus sécurisés avec les taux de criminalité les plus bas où les touristes peuvent voyager en 2020.

L’indice de sécurité calculé par Numbeo dresse une liste des pays du monde selon une échelle de 0 à 100, sur la base de critères tels que le niveau de criminalité, la sécurité à marcher seul dans la rue jour et nuit, les vols des voitures et les cambriolages de maisons, des crimes violents… Les résultats sont basés sur des sondages auprès des visiteurs de ce site Web.