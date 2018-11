Infomediaire Maroc – Le Réseau Maroc du Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact Network Morocco) et la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organisent, le 14 novembre à Casablanca, la rencontre annuelle Africaine du Pacte Mondial des Nations Unies.

Cette rencontre portera sur l’interaction entre l’Objectif de Développement Durable (ODD) 4 ‘‘Accès à l’Éducation de Qualité’’ et l’ODD 8 ‘‘Travail Décent et Croissance Economique’’ et les retombées de cet événement toucheront un ensemble plus large d’ODDs parmi les 17 de l’organisation onusienne, indique un communiqué de la CGEM.

Le Réseau Maroc du Pacte Mondial des Nations Unies a été annoncé lors de la COP22 et a été officiellement lancé par la signature d’un mémorandum d’Entente en mars dernier entre l’organisation patronale, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Maroc et les Nations Unies.

Il est dirigé par un Conseil d’Administration présidé par Saadia Slaoui Bennani, Présidente de la Commission Entreprise Responsable et Citoyenne de la CGEM.

Sept entreprises leaders soutiennent cette initiative à savoir Atlanta Assurances, BMCE Bank of Africa, Cosumar, Crédit Agricole du Maroc, Lydec, Les Eaux Minérales d’Oulmès et Maroc Telecom.

Destiné aux entreprises, le Pacte Mondial est une initiative des Nations Unies, adoptée en 2000, qui promeut la conduite responsable des affaires en soutien aux 17 ODDs. Elle compte actuellement plus de 12 000 participants à travers le Monde, dont près de 10 000 entreprises via 70 réseaux locaux pays dont une dizaine en Afrique.

Rédaction Infomediaire.