MT Cash, filiale de Maroc Telecom a annoncé, ce lundi, le lancement de sa solution de Mobile Money, disponible en téléchargement quel que soit l’opérateur télécoms du client.

Baptisée “MT Cash”, la solution propose de nombreux services financiers, comparables à ceux des clients bancarisés, que les utilisateurs peuvent réaliser en toute sécurité et simplicité à partir d’un téléphone mobile, indique Maroc Telecom dans un communiqué.

En souscrivant à la solution, les clients pourront payer leurs achats et leurs factures, acheter des recharges téléphoniques et transférer de l’argent partout au Maroc, sans avoir à se déplacer.

L’alimentation du compte “MT Cash” et les retraits d’argent peuvent être effectués à travers un réseau d’agents MT Cash accrédités, ainsi qu’auprès des agences Maroc Telecom, précise la même source.

La solution est riche en fonctionnalités et facile d’utilisation, relève la même source, faisant savoir que pour en bénéficier, il suffit de télécharger l’application “MT Cash”, quel que soit l’opérateur télécoms du client, et y ouvrir directement un compte de paiement. Le client pourra également souscrire à la solution en se présentant à l’agence commerciale la plus proche.

Et de noter qu’à l’occasion de son lancement, MT Cash offre gratuitement, jusqu’au 31 juillet, ses services de transfert et de retrait d’argent.