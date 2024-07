La Centrale des Incidents de Paiement sur Chèques a enregistré 511.420 incidents déclarés en 2023, en baisse de 8,7% par rapport à l’année précédente, selon Bank Al Maghrib (BAM).

En valeur, le montant de ces incidents a marqué un recul de 2,5% à 16,8 milliards de dirhams (MMDH), précise BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2023.

Parallèlement, les régularisations ont accusé, en nombre, un repli de 29,4% à 127.858 et de 39,8% à 2,72 MMDH, en valeur, ajoute la même source. Pour leur part, les impayés sur les « Lettres de Change Normalisées » ont diminué de 0,8% à 585.983 cas. Quant aux régularisations, elles se sont établies à 27.149, en progression de 1,6%.

Le rapport fait aussi savoir que la centrale de crédits a enregistré 5,7 millions de contrats de crédit actifs en 2023, en baisse de 3,3%. Ces contrats ont été alloués à 3,2 millions de clients, dont 95% sont des personnes physiques, et accordés par les banques à hauteur de 69% et par les sociétés de financement et les associations de microcrédit avec des parts égales de 15%.

De même, le Service de Centralisation des Chèques Irréguliers a couvert plus de 16,5 millions de RIB ayant enregistré des irrégularités, dont 14,5 millions de comptes clôturés, 2 millions frappés par une interdiction bancaire ou judiciaire, 426 mille comptes frappés d’indisponibilité et 325 mille ayant fait l’objet d’une opposition.

En ce qui concerne les consultations réalisées par les usagers de ce service, elles ont révélé que sur chaque centaine de chèques vérifiés, 7 sont frappés d’une irrégularité.