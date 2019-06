L’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, a été nommée membre honoraire du Conseil d’administration de l’Association des études internationales, une institution académique présente dans plusieurs pays, dont le Panama, qui se consacre à l’analyse et la discussion des questions d’actualité dans différents domaines.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée jeudi à cette occasion, le doyen de la section panaméenne de l’Association, Enrique Lau Cortés, a félicité la diplomate marocaine pour cette nomination, qui constitue, selon lui, une « reconnaissance du parcours professionnel de Mme Aouad et de ses activités académiques ».

L’ambassadeur du Maroc a mis l’accent, pour sa part, sur l’importance accordée par le Royaume au renforcement de ses relations avec les pays d’Amérique Latine, dans le cadre de la coopération sud-sud, mettant en exergue la politique marocaine d’ouverture et de diversification des partenaires.

Aouad a en outre relevé les perspectives prometteuses de coopération entre le Maroc et les pays d’Amérique Latine, notamment dans les domaines économique et commercial.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres de la section-Panama de l’Association, de plusieurs ambassadeurs accrédités au Panama et de personnalités du monde de la culture et de la politique.

Créée en 1943, l’Association des études internationales compte parmi ses membres des académiciens et des diplomates de divers horizons.

Cette institution, qui a été à l’origine de la création de l’école diplomatique de Madrid en 1942, œuvre à la diffusion du savoir et se consacre à l’analyse et la discussion des questions d’actualité dans différents domaines, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation et de conférences scientifiques.