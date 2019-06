Le N°1 mondial du conseil immobilier, Keller Williams (KW), s’installe au Maroc. Un bureau régional est en effet en cours d’installation à Casablanca, déclare le groupe américain, basé à Austin au Texas, et une équipe de direction centrale suit actuellement des formations. Et après Casablanca, KW Maroc ouvrira aussi des bureaux à Tanger, Marrakech et Rabat. L’objectif, selon Youssef Mansour, est de devenir en quelques années leader du marché au Maroc, un objectif réalisable selon lui.

Le groupe américain a rappelé, dans un communiqué, que le choix du Maroc n’est pas fortuit. Le pays a été désigné destination la plus attractive pour les investisseurs par Africa Investment Index 2018, souligne Keller Williams.

A noter que KW a désigné Youssef Mansour, master franchisé et directeur principal des opérations régionales de KW Maroc. Ce dernier a dirigé pendant 3 ans Makan Real Estate, cabinet-conseil en investissement immobilier.