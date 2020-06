Le bureau de la Chambre des conseillers a décidé la reprise, dès la semaine prochaine, des activités de cette institution selon les conditions et règlements habituels.

Prise lors d’une réunion hebdomadaire tenue à distance, lundi, cette décision intervient conformément aux mesures d’assouplissement progressif du confinement sanitaire et en interaction avec les attentes et préoccupations des citoyens au sujet des répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l’économie nationale et les conditions sociales des différentes catégories, a relevé la Chambre dans un communiqué.

Par ailleurs, l’institution législative a décidé de renvoyer le projet de loi n°45.18 portant organisation du métier des travaux sociaux, déposé auprès du parlement par le chef du gouvernement conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution, à la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication.

Concernant la diplomatie parlementaire, le bureau de la Chambre a examiné les programmes d’action de diverses unions parlementaires continentales et régionales, donnant son approbation pour la participation des délégations de la Chambre via visioconférence.