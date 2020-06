Le Système Management Qualité (SMQ) de ‘’l’Opérateur Système’’ de l’ONEE vient de passer avec succès, du 17 au 19 juin 2020, un Audit de ses processus managériaux, de réalisation et de support suite auquel aucune non-conformité n’a été soulevée. A l’issue de cette mission d’Audit, réalisée par un cabinet de renommée internationale, ‘’l’Opérateur Système’’ de l’ONEE obtient le renouvellement de la certification ISO 9001 Version 2015 de son SMQ.

Il est à souligner que ‘’l’Opérateur Système’’ est la Direction de l’ONEE responsable du ‘’Dispatching National’’, Centre névralgique et hautement stratégique qui veille sur la conduite de tout le système électrique national ainsi que la commande de tous les flux et échanges électriques entre les centres de production de l’énergie et les centres de distribution auprès des clients. ’’L’Opérateur Système’’ gère également les échanges électriques internationaux à travers les interconnexions avec les pays voisins.

Cette nouvelle réussite, qui intervient dans un contexte très difficile en raison de la pandémie du Coronavirus, vient en récompense aux efforts considérables déployés par l’ONEE pour garantir la pérennité du Système de Management Qualité et témoigne de sa haute capacité à satisfaire les exigences de sa clientèle et atteindre les objectifs opérationnels des orientations stratégiques de l’Office.

Pour rappel, « l’Opérateur Système » de l’ONEE est certifié conformément aux normes internationales ISO 9001 respectivement en 2005, 2008, 2013 et 2018.