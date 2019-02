Le mémorandum d’entente portant sur l’établissement d’un partenariat stratégique en matière d’énergie entre le Maroc et l’Espagne signé, mercredi au Palais des Hôtes à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI, a pour objectif la mise en place des conditions de coopération élargie dans le domaine de l’énergie pour jeter les bases d’un partenariat énergétique à travers l’intégration des réseaux et des marchés énergétiques.

Paraphé par le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, et le Secrétaire d’État espagnol pour l’Énergie, José Dominguéz Abascal, le mémorandum vise également le développement des énergies renouvelables, ainsi que l’économie de l’énergie et l’efficacité énergétique.

Et en vertu de ce document, les Parties s’engagent à instituer un Comité de Partenariat Energétique (CPE), qui sera composé de représentants des deux ministères et des organismes et établissements publics ou privés des deux pays, importants dans le domaine de l’énergie.

