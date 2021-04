Le premier MBA en management territorial de la santé s’est achevé les 7 et 8 avril 2021 à Rabat lors du séminaire de clôture du Programme d’appui au secteur de la santé Maroc-UE (PASS II). Cette première promotion est composée de 36 professionnels du secteur qui, à l’issue de six séminaires de formation, ont présenté et soutenu leurs projets collectifs diplômants devant un jury de professeurs et d’experts marocains et européens.

Ce MBA a été organisé sous la forme de six séminaires de 2 à 3 jours encadrés par des spécialistes européens et marocains de haut niveau et s’est déroulé de janvier à avril 2021, en totalisant plus de 160 heures de formation. Ainsi, les 36 participants, tous des professionnels du secteur, se sont engagés dans la conception de projets collectifs diplômants, appelés à être mis en œuvre et accompagnés dans le cadre des réformes en cours, et plus particulièrement la poursuite de la régionalisation avancée en santé.

L’assistance technique du Programme européen d’appui au secteur de la santé (PASS II), en collaboration avec l’Institut français Leonard de Vinci (ILV) et l’École Nationale de la Santé Publique (ENSP) de Rabat a conçu ce premier parcours de formation professionnalisant et diplômant centré sur la formation-recherche-action et répondant aux meilleurs standards européens dans le domaine.

Ainsi, cette formation s’inscrit dans le renforcement des compétences des professionnels de santé qui est une des priorités du secteur de la santé pour accompagner la refonte du système et les réformes en cours. Les directeurs d’hôpitaux sont directement concernés au moment où leur fonction connaît une forte évolution dans un contexte marqué par la volonté de développer l’autonomie des établissements de santé et d’envisager des regroupements au niveau régional à travers la mise en place de Groupements Sanitaires de Territoire (GST) qui inclut les Etablissements de Soins de Santé Primaire (ESSP).

Les directeurs régionaux de la santé et les délégués provinciaux et préfectoraux sont également concernés par une nécessaire évolution de leur fonction dans le cadre de la régionalisation avancée, de la mise en place souhaitée d’Agences Régionales de Santé (ARS), ainsi que de l’amélioration de la performance et la qualité du système au service de la satisfaction et de la sécurité des usagers/patients.

Cette action est mise en œuvre dans le cadre de « Majal : gouvernance et régionalisation, notre priorité en santé », le projet d’assistance technique pour l’accompagnement du Programme d’Appui à la réforme du Secteur de la Santé au Maroc – PASS II. Ce projet, co-financé par le Royaume du Maroc et l’Union européenne, est mis en œuvre par le Ministère de la Santé.