Le ministère de la Culture et de la communication – Département Culture – a annoncé la publication d’un guide intitulé « Plus d’un siècle d’inventaire du patrimoine culturel marocain », et ce en lien avec l’exposition d’envergure dédiée au patrimoine que la galerie Bab El Kébir, aux Oudayas à Rabat, a accueillie en marge de la commémoration du mois du patrimoine 2019.

Ce guide passe en revue plus de cent ans d’inventaire et de documentation des divers aspects du patrimoine matériel et immatériel, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il retrace également les étapes historiques ayant marqué la prise en charge du patrimoine culturel national en termes d’inventaire et de documentation, ainsi que les dispositifs administratifs et les principales mesures mises en œuvre afin d’inventorier, sauvegarder et valoriser les composantes essentielles du patrimoine du Royaume, dont le système multimédia d’inventaire, a précisé la même source.