Infomédiaire Maroc – Le Maroc rassemble près de 16 000 sites historiques et un patrimoine immatériel riche et diversifié, a indiqué le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Ce patrimoine est dispersé sur les différentes régions du Royaume, ce qui épargne le pays la problématique de la mise en place d’équilibres régionaux, s’est-il réjoui, faisant savoir que le Maroc veille à préserver et valoriser son patrimoine culturel, en inscrivant 9 sites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Et concernant le tourisme culturel, Laaraj a précisé que cette forme du tourisme est un portail offrant de nombreuses opportunités d’investissement.

Le tourisme culturel est la forme la plus répandue au Maroc, en comparaison avec le tourisme balnéaire et celui des affaires, a affirmé Laaraj, soulignant que son département est conscient de l’importance du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume.

Rédaction Infomédiaire