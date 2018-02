Infomédiaire Maroc – L’Index Bloomberg a classé la Corée du sud en tête des pays les plus créatifs et les plus inventifs en 2018, ce pays consacrant aux études de développement des projets et à la recherche scientifique des crédits sans équivalent ailleurs dans le monde par tête d’habitant. La Suède et Singapour lui emboîtent le pas aux 2ème et 3ème rangs.

Et les 1ers pays arabes à apparaître au classement sont la Tunisie et le Maroc qui figurent dans le Top 50 mondial (où aucun autre pays arabe ne figure).

Pour rappel, le classement prend principalement en compte 7 critères, notamment le niveau de dépenses dans la recherche, les recherches de développement et le nombre de sociétés spécialisées dans les technologies de pointe.

Rédaction Infomédiaire