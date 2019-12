Le Maroc a été invité à la conférence ministérielle des pays voisins de la Libye, qui s’est tenue vendredi à Rome. S’exprimant lors de cette réunion, à laquelle ont participé, outre le Maroc et l’Italie, la Libye, l’Egypte, l’Algérie, le Soudan, le Niger, le Tchad et la Tunisie, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli a affirmé que le Royaume demeure disposé à jouer un rôle important et à apporter sa contribution pour voir la question Libyenne résolue dans les meilleurs délais et de manière définitive.

Jazouli a indiqué que « le Maroc est animé par un seul objectif, celui de voir les Libyens réussir le dialogue et le processus de réconciliation nationale pour la restauration de la paix et de la stabiliser.