L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, que Mounir Essayegh, membre du conseil d’administration de la société M2M, a cédé 22 297 actions sur le marché central au cours moyen pondéré de 510,23 dirhams, et le 26 novembre 2019, 10 953 actions M2M sur le marché central au cours moyen pondéré de 510,01 dirhams. Et suite à ces cessions, Essayegh a franchi à la baisse le seuil de participation de 5% du capital et ne détient plus aucune action de la société.