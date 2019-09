BMCE Bank of Africa est depuis hier, l’un des signataires fondateurs des Principes Bancaires Responsables (PBR), s’engageant à aligner stratégiquement ses activités sur les Objectifs de Développement Durable et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Et en signant les PBR, BMCE Bank of Africa rejoint une coalition de 130 banques dans le monde, représentant plus de 47 000 milliards de dollars d’actifs, en s’engageant à jouer un rôle crucial dans la réalisation d’un avenir durable.

Ayant lieu au début de l’Assemblée générale des Nations Unies, le lancement officiel des PBR a marqué le début du partenariat le plus important à ce jour entre le secteur bancaire mondial et les Nations Unies. Les PBR s’appuient sur un cadre de mise en œuvre et de responsabilisation solide.

En les signant, BMCE Bank of Africa s’engage à faire preuve de transparence quant à son impact positif et négatif sur les populations et la planète. La banque marocaine se concentrera là où il aura le plus grand impact – dans son cœur de métier – et fixera, publiera et mettra en œuvre des objectifs ambitieux pour renforcer les effets positifs et traiter les éventuels impacts négatifs conformément aux objectifs mondiaux et locaux.