Infomédiaire Maroc – Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a affirmé que sur les 12 régions du Royaume, 8 ont adopté, jusqu’à présent, leur plan de développement régional. Intervenant à la Chambre des conseillers, El Othmani a précisé que le coût global de ces plans avoisine 54,3 milliards de dirhams, relevant qu’ils ont été soumis aux services compétents du ministère de l’intérieur pour examen et approbation.

Une importance particulière a été accordée pour l’accélération de la mise en œuvre de ces plans consistant en la programmation de projets de développement à caractère régional pour une période de 6 ans prenant en compte les atouts naturels et géographiques de chaque région et le coût de chaque projet, a-t-il ajouté, notant que ces plans pourraient contribuer efficacement au développement des infrastructures et des équipements sociaux, à la valorisation des ressources des régions et au renforcement de leur attractivité et leur compétitivité, outre la création d’emplois au niveau régional.

Rédaction Infomédiaire