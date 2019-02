Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, ont procédé, mercredi à Agadir, au lancement de la commission mixte hispano-marocaine des professionnels de la pêche.

Composée de la Fédération de la pêche maritime et de l’aquaculture du Maroc, de la Confédération espagnole de pêche et l’Association des entreprises importatrices de produits périssables du port d’Algésiras, cette commission mixte, créée en 2011, vise à promouvoir les relations commerciales dans le secteur de la pêche, à proposer des mesures aux administrations en vue d’améliorer la fluidité des échanges commerciaux et à défendre les intérêts communs de la pêche.

Cette réunion a été marquée par la présence notamment de la secrétaire d’État Chargée de la pêche maritime Mbarka Bouaida, de l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner et de personnalités de haut niveau.

Placé sous le thème « Les nouvelles technologies dans la pêche: pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue », le Salon international Halieutis est organisé sur une superficie de 16 000 m2 d’exposition, qui comprend les stands des exposants opérant dans différents domaines liés à la pêche maritime et aux activités connexes.

IM