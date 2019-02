La production halieutique nationale s’est élevée à 1,371 million tonnes en 2018, soit 83% de l’objectif fixé par la Stratégie nationale « Halieutis 2020 », qui est de 1,66 million tonnes, a annoncé, mercredi à Agadir, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Cette production correspond à une croissance annuelle moyenne de 2,3% sur la période 2010-2018, a précisé le ministre dans un point de presse en marge de la 5ème édition du salon Halieutis et dédié notamment à la présentation des principaux indicateurs du secteur et niveaux d’atteinte des principaux objectifs de la stratégie 2020.

La valeur de la production halieutique a atteint 11,6 milliards de dirhams (MMDH), ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 7,2% sur la période 2010-2018, a fait savoir le ministre, relevant que le produit intérieur brut du secteur (pêche, aquaculture et industrie) a connu une croissance annuelle moyenne de 10% sur la période 2007-2017 pour atteindre en 2017 quelque 17,1 MMDH, soit 78% de l’objectif fixé par « Halieutis 2020 » (21,9 MMDH).

S’agissant des exportations des produits de la mer, ils se sont évaluées à 717.158 tonnes au titre de l’année 2017, en hausse de 3,6% par rapport à une année auparavant, a indiqué M. Akhannouch, soulignant que ce volume correspond à une croissance annuelle moyenne de 5% sur la période 2010-2017.

En valeur, ces exportations se sont chiffrées en 2017 à 22 MMDH, en hausse de 3,4% par rapport à 2016, soit 9% des exportations totales du Royaume et 45% de ses exportations agroalimentaires en 2017, a noté le ministre, faisant savoir que ce montant représente 74% de l’objectif fixé par « Halieutis 2020 ».

« Sur la période 2010-2017, la valeur des exportations des produits de la mer a enregistré une croissance annuelle moyenne de 7% », a-t-il ajouté.

Quant aux emplois directs, le ministre a indiqué qu’en 2017, le secteur a généré près de 108.000 emplois en mer et 97.000 autres à terre (industrie de valorisation et aquaculture), faisant état d’atteinte de 84% de l’objectif fixé par « Halieutis 2020 » des emplois à terre, qui est de 115.000 emplois.

Le ministre à également présenté les chiffres relatifs à l’activité dans les marchés de gros de poisson,relevant qu’en 2018, un volume de 150.677 tonnes a été écoulé sur ces marchés, ajoutant que celle-ci a enregistré une croissance annuelle moyenne de 15% depuis 2012.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la consommation nationale de poisson s’est hissé de 11 kilogrammes par habitant (kg/hab) en 2011 à 13,6 kg/hab en 2014, soit 85% de l’objectif fixé par « Halieutis 2020 » (16 kg/hab), notant que ce niveau de consommation est semblable à celui de l’Australie (13,9 Kg/hab en 2017) qui dispose de la troisième plus grande zone de pêche du monde (Zone économique exclusive de 8,1 millions km²).

Les investissement privés dans les unités de valorisation à terre se sont évalués, en 2017, à 589 millions de dirhams, soit le double du niveau de 2016, a indiqué le ministre, ajoutant qu’un montant de 2,6 MMDH a été cumulé sur la période 2010-2017, dont 2,2 MMDH relatifs à de nouveaux agréments.

« La croissance annuelle moyenne des investissements privés est de 13% sur la période 2010-2017 », a précisé le ministre, notant que la production des unités de valorisation s’est située à environ 800.000 tonnes en 2017 contre près de 570.000 tonnes en 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 5% sur la période 2010-2017.

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, le salon Halieutis, qui se tient jusqu’à dimanche sous le thème « les nouvelles technologies dans la pêche: pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue », ambitionne de recevoir cette année 300 exposants nationaux et internationaux et 50.000 visiteurs.

Organisée par l’Association du Salon Halieutis sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le salon se décline en six pôles à savoir « Flotte et Engins », « Valorisation et Process », « International », « Innovation », « Animation » et « Institutionnels ».

Cette 5ème édition du Salon Halieutis revêt une forte dimension internationale à travers la participation remarquée de pays disposant d’une longue expérience dans la pêche maritime et l’industrie liée aux produits de la mer à l’instar de la Norvège, la Russie, l’Espagne et la France, en plus de la présence en force de pays africains dont la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée et le Bénin.

IM