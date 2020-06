Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik a indiqué, lundi à Rabat, qu’il n’y a pas de nouvelles concernant le pèlerinage cette année, tant que les autorités saoudiennes n’ont pas officiellement communiqué sur la question. Lors de la séance plénière hebdomadaire à la Chambre des représentants, Taoufik a rappelé que le ministère avait reçu, en mars dernier, une correspondance du ministre saoudien du Hajj, qui demande d’attendre avant de conclure les contrats relatifs aux services d’hébergement, de transport et de subsistance, poursuivant que ces contrats sont généralement conclus plusieurs mois à l’avance.

A ce titre, lors d’une réunion de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, tenue le 28 mai dernier à la Chambre des représentants, Taoufik avait affirmé que “nous ne disposons d’aucune notification ou communication officielle de la part du ministère saoudien du Hajj concernant ce qui va se passer lors des prochains jours (…), néanmoins nous avons une correspondance du ministre saoudien, depuis le mois de mars, qui demande d’attendre avant de conclure les contrats”.

Le ministre avait également souligné que “jusqu’à présent, nous n’avons signé aucun contrat lié aux services d’hébergement, de transport et de subsistance”, ajoutant que “le pèlerinage nécessite beaucoup d’organisation, de mesures et de temps et que la question repose sur la décision des autorités saoudiennes”.