L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a partagé ses recommandations aux voyageurs souhaitant effectuer les rites du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. L’Organisation invite les intéressés à s’aligner sur lesdites recommandations, afin de garantir leur sûreté et éviter toute situation indésirable.

L’OMS indique que les pèlerins doivent prendre en considération et disposer d’une condition physique qui leur permet d’effectuer le rite, sans quoi cela représente plus un mal pour eux qu’autre chose. Les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques sont ainsi invités, le cas où ils souhaitent se rendre en Arabie Saoudite, à disposer de leurs médicaments et autre traitement indispensable à leur bien-être.

L’Organisation met le point sur l’importance d’avoir des vaccins à jour, concernant certaines maladies graves, tout en appelant à faire preuve de vigilance en ce qui concerne la dangerosité de pathologies transmissibles via voie respiratoire. Il est conseillé de respecter les gestes barrières, d’éviter le contact avec les animaux errants et domestiques et toute personne présentant des symptômes suspects.

L’OMS invite les voyageurs à ne pas négliger le lavage des mains à l’eau et savon, ainsi que l’utilisation de solutions hydroalcooliques après chaque passage aux toilettes. Cela est d’ailleurs valable même pour ce qui est de certains aliments, où l’Organisation appelle à bien les laver avant de les consommer. Dans ce sens, il est préférable de bien cuire ses aliments et de les entreposer de façon sûre, afin d’éviter les intoxications et autres malaises.

Il ne faut en aucun cas négliger les conditions climatiques, notamment en ce qui concerne les hausses de chaleurs et l’exposition excessive au soleil. Il est conseillé de rester bien hydraté tout au long de la journée. Cela est valable plus particulièrement pour les personnes âgées, enceintes et souffrantes de maladies chroniques.