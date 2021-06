Pour asseoir son positionnement de promoteur historique résolument tourné vers l’avenir, Perla Immobilier révèle aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle.

Fruit d’une réflexion approfondie, l’évolution de l’identité visuelle reflète une volonté de Perla Immobilier d’afficher une image d’excellence, représentative des valeurs fondamentales et de l’esprit visionnaire qu’elle souhaite véhiculer.

Si l’immobilier est l’un des secteurs clé de l’économie marocaine, Perla Immobilier en est un acteur de référence depuis plus de 60 ans

Cette nouvelle identité visuelle est un changement stratégique qui accompagne la dynamique actuelle du marché. Tout en capitalisant sur l’expérience et l’expertise avérées du groupe, ce nouveau graphisme réunit rigueur, modernité et sobriété. Un nouveau logo percutant et épuré à la fois, qui témoigne de l’engagement, de la maitrise et du savoir-faire de Perla Immobilier.



Cette nouvelle identité visuelle de Perla Immobilier qui s’étend à l’ensemble des projets du groupe, vient souligner et réaffirmer son positionnement à travers une nouvelle phase de développement dynamique et ambitieuse.