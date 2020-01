Les journalistes de l’Agence Marocaine de Presse (MAP) ont élu les six personnalités ayant marqué l’année 2019 par leur parcours professionnel ou leurs initiatives citoyennes dans différents domaines.

Ces personnalités, issues de divers horizons, ont été choisies au terme d’un sondage interne réalisé auprès de quelque 300 journalistes de l’Agence.

Ainsi, dans la catégorie “Arts et Culture”, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), a été choisi personnalité de l’année. Considérée comme l’une des grandes figures de l’art contemporain au Maroc et en Méditerranée, Qotbi a vu ses oeuvres exposées dans les grands musées à travers le monde.

Côté “Sport”, c’est à Achraf Hakimi, international marocain évoluant au club allemand de Borussia Dortmund , qu’est revenu le titre de personnalité de l’année. Hakimi a été élu meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 28è édition des CAF awards.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a été choisi personnalité de l’année dans la catégorie “Politique et gouvernance”, pour son action ayant contribué à faire valoir la diplomatie marocaine.

Dans la catégorie “Action sociale, Initiative citoyenne et Développement humain”, c’est son engagement et son dévouement à la cause des mères célibataires qui ont valu à Aïcha Chenna, fondatrice de l’Association «Solidarité Féminine», le titre de personnalité de l’année.

Le Wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri a, pour sa part, été élu personnalité de l’année dans la catégorie “Économie et Finances” pour avoir été primé pour la troisième année consécutive en tant que l’un des dix meilleurs gouverneurs de banques centrales dans le monde.

Au niveau des “Médias, Communication, Internet et Réseaux sociaux”, l’ex-directeur de l’hebdomadaire “Al Ousboue Assahafi”, feu Mustapha Alaoui, a été désigné personnalité de l’année 2019. Le regretté était connu par sa rubrique intitulée “Alhaqiqa Addaiâa” (la vérité perdue, ndlr), publiée sur les colonnes de “Al Ousboue Assahafi”.

A travers le sondage des personnalités de l’année, l’Agence Marocaine de Presse entend mettre en avant des talents confirmés dans les domaines notamment des arts, de la culture, de la politique, de l’économie, du sport, de l’action sociale et des médias