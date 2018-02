Infomédiaire Maroc – Le programme « Initiative pour les journées scolaires et de formations », initié par l’association Al Wiam pour les personnes à besoins spécifiques, a été lancé hier.

Le programme, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Démocratie participative pour un service effectif au profit des personnes en situation de handicap dans la région Rabat-Salé-Kénitra », lancé par l’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques et financé par l’Union européenne, vise à promouvoir les mécanismes d’une vie associative et intégrer les personnes en situation de handicap dans la société, de manière à permettre à ces personnes de jouir de tous les droits stipulés par la Constitution et les conventions internationales en la matière.

Rédaction Infomédiaire