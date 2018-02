Infomédiaire Maroc – La place financière Casablanca Finance City (CFC) a procédé, ce mercredi, à la signature de 2 conventions cadre de partenariat avec l’Office des Changes et la Commune de Casablanca portant sur le renforcement de son offre « Doing business ». L’accord paraphé avec l’Office des Changes permettra à la place financière d’assurer, pour le compte de ses membres, le rôle d’interlocuteur vis-à-vis de l’Office des Changes.

CFC canalisera ainsi toutes les demandes d’autorisation, d’information et de dérogation des entreprises CFC et en assurera le suivi avec les services de l’Office des Changes. Par ailleurs, la facilitation des conditions d’affaires des entreprises CFC est également au cœur de la convention signée avec la Commune de Casablanca.

Ce 2ème accord prévoit la mise en place d’un bureau externalisé de légalisation des signatures et de certification de la conformité des copies à leurs originaux à destination des employés et entreprises CFC.

Rédaction Infomédiaire