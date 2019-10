Les prix du pétrole baissaient ce jeudi en cours d’échanges européens, tiraillés entre le risque géopolitique et les inquiétudes sur la croissance mondiale.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 57,94 dollars à Londres, en baisse de 0,65% par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de WTI pour novembre perdait 0,49% à 52,33 dollars.

Mercredi, les Etats-Unis ont une nouvelle fois fait état d’une production record et d’une progression des stocks. Alors que les négociations doivent reprendre plus tard dans la journée à Washington, le ton entre les deux pays était monté ces derniers jours, après l’annonce par les Etats-Unis ont des sanctions à l’encontre d’entités et responsables chinois.

Par ailleurs, des informations de presse ont également fait état de propos plus conciliants, la Chine restant ouverte à un accord partiel même si le président américain a affirmé sa préférence pour un accord large.