L’équipage « mère-fille » Dounia et Jawhara Bennani a remporté la première place au Rallye Aïcha des Gazelles grâce à l’aide précieuse de Peugeot et de son pick-up LANDTREK, doté de standards de qualité parmi les meilleurs du marché, d’une personnalité affirmée et d’une technologie avancée, offrant fiabilité et robustesse sur tous les terrains et par tous les temps, tout en étant équipé pour les activités de plein air.

Dounia et Jawhara déclarent ainsi : « Nous sommes heureuses et fières d’avoir remporté le Rallye Aïcha des Gazelles 2023. C’était une expérience incroyable et un défi de taille que nous avons relevé avec succès grâce à notre détermination, notre persévérance, notre esprit d’équipe et à notre partenaire Peugeot pour son soutien indéfectible tout au long de cette aventure incroyable.

Le Rallye Aicha des Gazelles a été un défi passionnant pour nous deux, une expérience humaine unique que nous avons partagée en famille. Nous avons affronté des conditions extrêmes et des terrains difficiles, mais nous avons également été inspirées par la beauté du désert marocain et par la solidarité de toutes les femmes participantes.

Nous tenons à remercier Peugeot pour son soutien infaillible tout au long de cette aventure. Sa confiance en notre équipage nous a donné la motivation nécessaire, et le Peugeot LANDTREK s’est révélé être le véhicule parfait pour affronter les terrains les plus difficiles du désert marocain ».

En tant que symbole de robustesse, d’endurance, de style et de polyvalence, le LANDTREK a parfaitement rempli son rôle de compagnon idéal pour les aventurières dans leur parcours dans le désert, illustrant ainsi la promesse de Peugeot « The Power of Allure ». Cette victoire illustre parfaitement la capacité des femmes marocaines à relever des défis sportifs difficiles.