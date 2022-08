Les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 84,3% pour atteindre plus de 57,46 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, selon l’Office des changes.

Cette évolution fait suite, principalement, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+19,72 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8.656 DH/T à fin juin 2022 contre seulement 3.671 DH/T à fin juin 2021), explique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin, notant qu’en revanche, les quantités exportées ont baissé de -5,1%. En effet, l’Office indique que les exportations de marchandises se sont établis à 215,07 MMDH à fin juin 2022 contre 152,35 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 41,2% ou +62,72 MMDH, ajoutant que cet accroissement concerne la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile, celui de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

Ainsi, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se sont situées à 46,28 MMDH à fin juin 2022 contre 37,09 MMDH au titre de la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 24,8%. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+30,8% ou +5,35 MMDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+19,1% ou +3,62 MMDH).

De leur côté, les exportations du textile et cuir ont augmenté de 32,4% au titre des six premiers mois de l’année 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+36,3% ou +3,79 MMDH), des articles de bonneterie (+27,4% ou +927 millions de dirhams (MDH)) et des chaussures (+27,9% ou +354 MDH).