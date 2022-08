CIH Bank a annoncé avoir clôturé avec succès une émission obligataire subordonnée perpétuelle, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 800 millions de dirhams (MDH).

L’opération a été structurée en une seule tranche à taux révisable annuellement, perpétuelle et non cotée à la bourse de Casablanca, dématérialisée par inscription en comptes auprès des intermédiaires financiers habilités et admise aux opérations du dépositaire central (Maroclear), indique un communiqué de la banque.

CIH Bank vise à travers cette émission obligataire à renforcer ses fonds propres, et financer le programme de développement de la banque, ajoute la même source.