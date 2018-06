Infomediaire Maroc – Casablanca Finance City accueille un nouveau membre. Il s’agit de Africa Practice, une société de conseil en stratégie et communication panafricaine, créée en 2003 et opérant à partir de 7 bureaux africains et effectuant des missions dans plus de 40 pays à travers le continent, rapporte le site spécialisé Boursenews.

Africa Practice compte parmi ses clients d’importantes entreprises, des organisations du secteur public est des fondations opérant en Afrique aujourd’hui.

Rédaction Infomediaire.