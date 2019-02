Le plafonnement des prix et des marges bénéficiaires des carburants liquides est un choix qui « ne sera pas suffisant et judicieux d’un point de vue économique et concurrentiel et en termes de justice sociale », estime le Conseil de la Concurrence.

Le Conseil, qui a rendu ce vendredi son avis concernant la réglementation des prix des carburants liquides, considère que le plafonnement des prix est une mesure conjoncturelle limitée dans le temps par la loi, ajoutant que le fait d’agir uniquement sur les marges des distributeurs de gros et de détail ne va pas changer la réalité des prix et corrélativement ne conduira pas à protéger le consommateur et à préserver son pouvoir d’achat.

Pour le Conseil de la concurrence le marché des carburant souffre de plusieurs dysfonctionnements de nature structurelle auxquels les réponses conjoncturelles ne peuvent avoir que des effets limités.

Il recommande dans ce cadre au gouvernement d’agir sur quatre leviers essentiels portant sur l’amont et l’aval de la structure de ce marché pour le rendre plus concurrentielle et en phase avec les objectifs stratégiques de sécurisation de l’approvisionnement, d’efficacité économique et de justice sociale.

