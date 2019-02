Mohcine Jazouli, Ministre Délégué chargé de la Coopération Africaine, a pris part le 14 février 2019 à Varsovie, à la Conférence Ministérielle sur la Paix et la Sécurité au Moyen-Orient, rencontre co-organisée par les États-Unis et la Pologne.

A cette occasion, Jazouli est intervenu lors du panel intitulé « la lutte contre le terrorisme et le financement illicite ». Il a rappelé la constante détermination du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et la volonté sans failles du Royaume de promouvoir la Paix et la Sécurité, au Moyen-Orient et ailleurs. Cet engagement est reconnu par tous les partenaires et constitue un des axes majeurs de la politique de coopération marocaine.

Jazouli a conclu en soulignant qu’aucun pays seul ne peut faire face aux dangers liés à sa sécurité : ce n’est que par une approche collective, un engagement fort et une approche par objectifs que nous pouvons vaincre le terrorisme et son financement illicite.

Cette conférence a ainsi réuni plusieurs grandes personnalités internationales telles que Mike Pompeo, Secrétaire d’Etat américain ; Jared Kushner, Conseiller du Président américain ; Mateusz Morawiecki, Premier Ministre de la Pologne ; Adel al-Jubeir, Ministre d’Etat aux Affaires Etrangères d’Arabie Saoudite.

Comme le précise le communiqué du Département d’Etat américain, cette Conférence a pour objectif de « redynamiser les efforts et revitaliser les alliances en donnant aux pays l’occasion de partager leurs évaluations de la situation et de proposer des idées sur la façon de résoudre les problèmes communs ».

IM