Dans le cadre du partenariat historique liant la Fondation Banque Populaire avec les communes concernées, sous l’égide de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, les quatre sites balnéaires parrainés d’El Haouzia, Sidi Rahal, Arekmane et Marina Smir-Est ont décroché le label Pavillon Bleu.

Parrainée depuis 2021, la plage de Marina Smir-Est obtient cet éco-label pour la première fois. Cette distinction internationale vient couronner la mobilisation de la Fondation et de la Commune de M’diq afin de rendre ce site propre, aménagé, sécurisé et animé pour le bien-être des estivants.

À cette occasion, une cérémonie de levée de drapeau a été organisée vendredi 15 juillet 2022 en présence de représentants de la commune de M’diq et des autorités locales, de membres des Forces Auxiliaires, du représentant de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et de hauts cadres de la Fondation Banque Populaire et de la Banque Populaire régionale.

Le label Pavillon Bleu, délivré par la Fondation Européenne pour l’Éducation à l’Environnement (FEEE), distingue les sites balnéaires répondant à de hauts critères d’hygiène, de propreté et de sécurité. Sa reconduction, au terme d’une réévaluation annuelle par la FEEE, est tributaire du maintien et de l’amélioration continue des acquis.

Pour rappel, la Fondation Banque Populaire, antenne citoyenne du groupe BCP, est engagée depuis 2001 dans l’opération Plages Propres. Outre la dimension environnementale, la Fondation Banque Populaire accorde une attention particulière aux actions de sensibilisation et d’animation éducatives qui constituent un véritable moteur de l’éclosion d’une citoyenneté engagée. Sa mobilisation illustre l’implication du groupe BCP en tant qu’entreprise socialement responsable œuvrant pour le développement durable du pays.