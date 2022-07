Intelcia IT Solutions, le pôle IT du groupe Intelcia a été désigné par Acquisition International Magazine, magazine britannique spécialisé dans la finance, comme « Leader in IT Outsourcing Solutions » dans la région Afrique du Nord. Le Prix a été décerné à l’occasion du Global Excellence Awards 2022, durant laquelle sont récompensées les entreprises qui se distinguent par leur engagement dans l’innovation et la réalisation de projets et/ou produits pertinents pour leurs clients.

Cette distinction, arrive moins de 3 ans après la création de ce pôle qui a, dès ses débuts, affiché de grandes ambitions régionales et internationales, et ce, tant dans les services managés, les solutions applicatives, et plus récemment en 2021, avec le lancement de deux nouvelles business lines Telecom. En effet, Intelcia IT Solutions accompagne une centaine de clients internationaux dans leurs projets d’externalisation des systèmes d’information à travers des centres de services spécialisés ; de la conception, au déploiement des dernières solutions du marché, en passant par l’exploitation de l’infrastructure physique et logicielle associée.

Autant d’éléments qui ont convaincu le jury des Global Excellence Awards 2022. « Avec 180 certifications de fournisseurs dont jouissent Ies collaborateurs de l’entreprise, les clients peuvent être convaincus que le travail sera effectué conformément aux normes les plus élevées. S’appuyant sur quinze ans d’expertise dans les services informatiques, l’équipe d’Intelcia IT Solutions a gagné la confiance de 100 entreprises à travers le monde. Le succès continu de l’entreprise a incité l’équipe à rêver encore plus grand, pour atteindre plus de 1.000 collaborateurs d’ici 2025, » peut-on lire à propos d’Intelcia It Solutions et de ses ambitions dans les pages d’Acquisition International Magazine.

« Nous sommes honorés d’avoir reçu cette distinction, qui, d’une part, récompense le travail quotidien de nos collaborateurs et leur engagement dans la satisfaction des besoins de nos clients. D’autre part, ce prix nous conforte dans notre choix de stratégie et nous encourage à poursuivre nos efforts dans ce sens », déclare Malika Ahmidouch, Directrice d’Intelcia It Solutions. « Notre business plan s’étale de 2022 à 2025. Nous sommes sur une trajectoire de croissance avec un carnet de commande qui nous permettra d’atteindre 1.000 collaborateurs. Nous sommes sollicités sur différents métiers de l’IT. Et l’enjeu aujourd’hui est de nous assurer de la mise en place des talents qui pourront nous accompagner dans cette croissance. C’est pour cela que nous poursuivons nos recrutements de manière intensive, pour terminer l’année 2022 avec 500 ingénieurs et développeurs », conclut-elle à propos de la vision de l’entreprise.