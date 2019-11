Le président du gouvernement espagnol en fonction, Pedro Sanchez, s’est félicité du niveau de la coopération avec le Maroc qui a permis de réduire de manière notable les arrivées de migrants clandestins sur les côtes espagnoles. « Nous avons réussi à réduire de plus de 50% le nombre de migrants clandestins arrivés sur nos côtes grâce à la coopération avec nos partenaires, et plus particulièrement avec le Maroc », a souligné Pedro Sanchez lors d’un débat télévisé qui a réuni les leaders des principaux partis politiques espagnols représentés au Parlement.

Dressant un bilan positif de la gestion de la question migratoire, le haut responsable espagnol a fait observer que son pays préconise une « approche humanitaire, de dialogue et de coopération avec les pays d’origine et de transit comme le Maroc » pour la gestion des flux migratoires. Dans ce contexte, il a assuré que l’Espagne défend une « migration ordonnée, sûre et régulière ».