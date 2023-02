Après 3 ans de Recherche & développement, Sand to Green annonce un tour de table de 1 million de dollars à une étape d’amorçage.

Cette levée de fonds marque l’entrée au capital de différents Business Angels et de deux fonds VC, le norvégien Katapult et le fonds pré-seed Catalyst Fund, spécialisé dans l’adaptation au changement climatique en Afrique. Les deux fonds souhaitent accélérer le développement opérationnel de Sand to Green afin de préparer le déploiement à grande échelle de ses projets marocains et africains.

«Le modèle proposé par Sand to Green est non seulement ambitieux mais également extrêmement innovant dans son approche agricole et technologique. Nous sommes convaincus que ce type de solution peut permettre une réelle transition vers une agriculture sobre, saine, durable et à grande échelle au Maroc et en Afrique. L’objectif de Catalyst Fund est de financer et d’accélérer les startups pionnières de l’adaptation au changement climatique en Afrique. Wissal, Benjamin, Gautier et toute l’équipe de Sand to Green en sont une magnifique illustration » souligne Maxime Bayen, Head of Venture Building et Lead Venture Partner chez Catalyst Fund.

Avec plus de 65% de son territoire recouvert de désert et plus de 93% situé dans un climat aride à semi-aride, l’agriculture marocaine est fortement dépendante des ressources naturelles et donc très vulnérable aux impacts du changement climatique.