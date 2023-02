L’Office national des Aéroports (ONDA) a lancé un appel d’offres destiné aux opérateurs de la logistique, du transport et du fret aérien, pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de plateformes situées au niveau de la zone logistique et fret de l’aéroport international Casablanca Mohammed V.

« L’ONDA a lancé un appel d’offres pour la sélection d’opérateurs spécialisés dans le domaine de la logistique, du transport et du fret aérien, pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de centres logistiques d’entreposage et de manutention des biens et marchandises transportés par voie aérienne, qui exerceront leur activité au sein de la zone logistique et fret de l’aéroport international Casablanca Mohammed V », indique un communiqué de l’Office.

Un ensemble de lots de terrains composé de 9 parcelles de terrains nus aménagés, d’une superficie approximative de 2.750 m² chacune, sont mis dans le cadre de location à la disposition des concourants sélectionnés, précise la même source, ajoutant que l’ouverture des plis aura lieu le jeudi 02 mars 2023 à 10H00 à la salle de réunion du Département Commercial de l’ONDA, sise à l’aéroport Casablanca Mohammed V.