Infomédiaire Maroc – Le Cluster Menara, cluster spécialisé dans les industries agroalimentaires et cosmétiques de luxe, est heureux d’annoncer le lancement du projet Écosystème « Marrakech, Health & Beauty Valley » en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique (MIICEN), le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) et le Conseil Régional de Marrakech-Safi.

Cet événement a lieu à l’occasion de la tenue du 1er congrès international du Cluster Menara les 25 et 26 janvier 2019 à Marrakech sous le thème : « Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales, marché international & ressources locales ».

Cet écosystème a pour objectif de développer une industrie des produits à base de plantes aromatiques et médicinales (PAM) à forte valeur ajoutée dans la Région de Marrakech-Safi. La Région de Marrakech-Safi ambitionne de capter le fort potentiel de ce secteur. En effet, la demande mondiale des produits dérivés des PAM (estimée à au moins 165 Milliards de dollars ), connait un essor majeur principalement porté par les médicaments, les produits alimentaires (tel que les tisanes et les épices) et la cosmétique verte. Le secteur compte également 4 autres débouchés commerciaux, à savoir les compléments alimentaires, les huiles essentielles, les arômes et fragrances et les biopesticides.

Contexte national du secteur des PAM :

Le Maroc regorge d’un potentiel important de ressources de Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) avec plus de 4 200 espèces recensées dont 300 espèces exploitées.

La production marocaine de PAM est estimée à 141 000 tonnes , dominée par les plantes spontanées. La valorisation des PAM, qui génère un chiffre d’affaires global à l’export estimé à 2.2 milliards de dirhams , est majoritairement constituée de produits en vrac.

Le Royaume est ainsi bien positionné sur les exportations de produits en vrac (7ème exportateur mondial de vrac) différemment aux produits à plus forte valeur ajoutée tel que les huiles essentielles (23ème exportateur mondial).

Contexte dans la Région Marrakech-Safi :

La Région de Marrakech-Safi exporte l’équivalent de 21 000 tonnes de PAM (sous forme de vrac ou produits transformés), notamment les produits à base de romarin, caroube, argan et thym. Elle occupe ainsi la place de 2ème région exportatrice du Royaume.

Ce secteur génère ainsi pour la Région un chiffre d’affaires global de produits issus des PAM estimé à 650700- millions de dirhams, autour de 40 à 50 acteurs.

Rédaction Infomédiaire