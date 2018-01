Infomédiaire Maroc – Une cérémonie officielle pour la présentation et le lancement de l’écosystème plasturgie a eu lieu, ce jeudi à Casablanca, en présence des opérateurs du secteur et des représentants du département du commerce et de l’industrie.

‘‘Nous présentons officiellement l’écosystème plasturgie, qui s’articule autour de 3 secteurs d’activités à savoir la plasticulture (pour accompagner le développement de l’agro-industrie), le BTP (tubes, système sanitaires et électriques) et l’emballage (l’effet induit par l’éradication du phénomène des sacs en plastique)’’, a souligné Younès Lahlou, président de la Fédération marocaine de plasturgie (FMP).

Et selon des données du département du commerce et de l’industrie, le secteur de plasturgie se compose officiellement aujourd’hui de 650 entreprises, réalise un chiffre d’affaires de plus de 13,5 milliards de dirhams (MMDH) et génère plus 52 000 emplois directs et plus de 300 000 indirects.

Il est désormais le 2ème secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques du pays. L’objectif est d’atteindre un CA de 28 MMDH, 75 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects en 2023.

