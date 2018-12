Infomediaire Maroc – La Chambre des conseillers tiendra lundi et mercredi des séances plénières pour examiner et voter le projet de loi de finances (PLF2019). Une séance programmée lundi à partir de 10H00 sera en effet marquée par la présentation du rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement économique, suivie d’un débat en présence des représentants des groupes et groupements parlementaires.

Une deuxième séance prévue le même jour à 17H30 sera consacrée à la réponse du ministre de l’Économie et des finances, indique un communiqué de la deuxième Chambre. La même institution se réunira à nouveau mercredi à 10H00 pour une séance de vote sur la première partie du PLF 2019. A la suite de cette réunion, la commission des finances se penchera sur la seconde partie du projet avant de procéder au vote des projets de budget sectoriels.

Elle tiendra le même jour une deuxième séance dédiée à l’examen des projets de budget sectoriels ainsi qu’à la réponse du gouvernement à ce sujet. Il sera ensuite procédé au vote de la seconde partie du PLF et du projet dans sa globalité.

Rédaction Infomediaire.